Новичок «Зенита» Ярослав Ракицкий: Чемпионат России выше украинского на две головы

Футбольный клуб «Зенит» представил новичка – украинского защитника Ярослава Ракицкого. В ходе презентации на базе команды в Удельном парке футболист прокомментировал свой переход.

Ярослав Ракицкий Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

«Знаю, что «Зенит» сейчас идет на первом месте. Хочу, чтобы так и осталось в конце чемпионата. С Сергеем Богдановичем (Семаком. – Прим. ред.) еще толком не общались. Еще поговорим. С Толей (Тимощуком, бывшим игроком «Зенита», сейчас входящим в тренерский штаб. – Прим. ред.) постоянно на переписке. Решил перейти после того, как Сергей Богданович позвонил и спросил: «Хочешь перейти?». Ответил, что хочу. Физически чувствую себя прекрасно. Мне всего 29 лет. Что касается эмоций, то может они немного утихли в последние годы. Но это я потом в разговоре с тренером объясню, почему так произошло. Конкуренция? Я готов бороться и пахать», – заявил Ракицкий.

Он также подчеркнул, что рад перейти в чемпионат России, так как считает его «на две головы выше» украинского. «Я готов играть за команду и за город. Я буду отдавать себя полностью», – ответил Ракицкий на вопрос, готов ли он играть за Ростральные колонны.

Ярослав Ракицкий Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Ярослав Ракицкий родился 3 августа 1989 года в Першотравенске (Первомайске). Всю карьеру до перехода в «Зенит» провел в донецком «Шахтере». За основной состав горняков Ракицкий дебютировал 15 августа 2009 года в матче Кубка Украины против «Днестра». В общей сложности в «Шахтере» провел 326 матчей и забил 14 мячей. Ярослав Ракицкий — семикратный чемпион Украины, шестикратный обладатель Кубка и Суперкубка страны. За сборную Украины провел 54 матча и забил 4 мяча. Принимал участие в чемпионатах Европы 2012 и 2016-го.