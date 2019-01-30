После сообщения «Фонтанки» о рухнувшем строительном навесе в Адмиралтейском районе проверяют все стройплощадки

Обрушение строительного навеса у строящейся гостиницы в Подъездном переулке 30 января спровоцировало проверку всех остальных подобных объектов в Адмиралтейском районе Петербурга.

Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе администрации, предварительно осмотрев рухнувшую галерею.

– Факт обрушения действительно был. Первоначальная причина – снег, который скопился на козырьке. Сейчас администрация Адмиралтейского района оперативно организовала проверки подобных строительных галерей на наличие на них снега, – ответили в пресс-службе.

Напомним, навес упал на тротуар, предположительно, ранним утром 30 января. Это позволило избежать возможных жертв.

Галерея отделяет тротуар от участка, на котором раньше находилась школа-сталинка, а теперь возводится гостиница. В администрации Адмиралтейского района подтвердили, что застройщиком является ООО «Строительная компания «Новая линия».