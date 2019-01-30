Матвиенко: Задержанный по подозрению в двух убийствах сенатор Арашуков остается в Совете Федерации

Рауф Арашуков и дальше будет числиться сенатором от Карачаево-Черкесии в верхней палате российского парламента, пока суд не лишит его полномочий. Об этом рассказала спикер Совета Федерации.

«Палата не снимает полномочия. В соответствии с действующим законодательством господин Арашуков либо сам должен написать заявление, либо когда завершится расследование этого уголовного дела, дело будет передано в суд, и если будет принято решение о его осуждении, то автоматически сенатор теряет статус сенатора и прекращает свою деятельность», – цитирует 30 января Валентину Матвиенко ТАСС.

Она также раскрыла некоторые подробности задержания сенатора, которое состоялось прямо во время заседания. В частности, он действительно пытался покинуть зал, как ранее сообщали СМИ. «Я сказала ему, чтобы он сел на место, потому что по действующим правилам, регламенту он имел право выступить и дать свои пояснения», – пояснила Матвиенко, подчеркнув, что он отказался от возможности выступить с речью.

Ранее «Единая Россия» исключила из партии Арашукова.