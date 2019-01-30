«АвтоВАЗ» решился взять миллион. Идёт в продажу первая модель с семизначным ценником

Компания «АвтоВАЗ» 31 января запустит продажи флагмана модельного ряда «Лада Веста» – LADA Vesta Sport. Он будет доступен в максимальной комплектации Luxe по цене от 1 009 900 рублей. Новинка станет первой моделью LADA, стоимость которой превышает 1 миллион рублей.

Как сообщает 30 января пресс-служба «АвтоВАЗа», под капотом Vesta Sport установлен 1,8-литровый форсированный двигатель LADA с перенастроенной системой регулировки фаз газораспределения, мощность которого увеличили до 145 л.с. Он работает в паре с механической коробкой передач с усиленными приводами.

Автомобиль получил специально разработанную тормозную систему и дисковые тормоза на задней оси, а также систему ESC со спортивными настройками и возможностью полного отключения. Спортивную внешность новинке придают аэродинамический обвес и 17-дюймовые колеса на низкопрофильных шинах. Подвеску авто занизили на 31 мм, колею расширили.

Интерьер LADA Vesta Sport выполнен в контрастной красно-черной гамме с черным потолком. Передние кресла имеют ярко выраженную боковую поддержку и отделаны материалом типа алькантара с красными вставками, «ИКС-графикой», логотипом Vesta Sport и орнаментом «под карбон» на экокоже с красной отстрочкой. Руль, рукоятка МКПП и рычаг стояночного тормоза обтянуты мягкой перфорированной черной экокожей.

В состав оборудования комплектации Luxe вошли система стабилизации, круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, климат-контроль, обогрев передних сидений, датчики дождя и света и аудиосистема. Предлагается также пакет Multimedia, включающий обогрев ветрового стекла, камеру заднего вида и мультимедийную систему с навигатором. С ним Vesta Sport обойдется в 1 045 900 рублей.

Отметим, что LADA Vesta в 2018 году стала лидером российского авторынка и самым продаваемым автомобилем класса B. За год в стране купили 108 364 «Вест», и по сравнению с 2017 годом результат вырос на 40,2%. За «Ладами» осталось и второе место в годовом рейтинге: LADA Granta разошлась в количестве 106 325 машин, прибавив за год 13,5%.