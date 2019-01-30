Троих в масках больше не подозревают в поджоге шапки школьницы в Волхове. Теперь основной виновник — сигарета

Менее суток понадобилось следователям, чтобы установить, что трое в масках, которые подожгли шапку на девочке в Волхове, — плод воображения ребенка. Школьница, вероятно, не хотела признаваться взрослым во вредной привычке, поэтому придумала будоражащую версию.

Утром 30 января «Фонтанка» сообщала о доставленных в районную больницу подростках 12 лет. У девочки были ожоги, у юноши — ушиб грудной клетки. Свои травмы дети объяснили нападением троих неизвестных в масках: те якобы подожгли головной убор школьницы и жестоко побили ее спутника. Управление Следкома по Ленобласти начало проверку и поиски злодеев.

Через несколько часов ведомство выпустило второе за день официальное заявление по поводу случившегося. В нем говорится, что сотрудникам СК удалось установить картину произошедшего на улице Ломоносова накануне вечером, и она расходится с первоначальной версией кардинально. По информации Следственного комитета, дело было так: 12-летняя жительница Волхова и ее сосед отправились в магазин за продуктами. По пути барышня решила покурить. В процессе прикуривания сигареты от зажигалки она не рассчитала высоту пламени, в результате загорелись ее шапка и мех на капюшоне.

«Испугавшись, ребята бросились бежать по улице, где мальчик, поскользнувшись, упал. Подростки избавились от горящих вещей, выбросив их на улице», – говорится в релизе.

Чтобы избежать наказания, один из участников и выдумал троицу в масках. Так как девочка находится в больнице, на место происшествия взяли ее ровесника, и там нашли мех от горевшего капюшона.

По информации 47News, пострадавшая учится в коррекционной школе. Она получила ожог лица 1 степени, ее жизни и здоровью он не угрожает.