Экономить невыгодно. Почему Петербург самый энергоэффективный город страны, но это ничего не значит

Минэкономразвития ставит Петербург на первое место в рейтинге регионов по энергоэффективности. «Гордиться тем, что в других регионах еще хуже, нет смысла», - считают эксперты.

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На первую позицию по энергоэффективности город на Неве вывели не только экономное уличное освещение, но и доля энергоэффективных зданий класса D и выше. По сравнению со всей страной эта доля велика, а по факту – единицы. По мнению специалистов, понятие энергоэффективности с натяжкой применимо к новым зданиям, в старых же почти нет шанса повлиять на теплопотери. Оптимисты считают, что при достаточном желании можно и старый фонд «подтянуть». По словам же скептиков, экономить, утепляться, ставить приборы у потребителей и управленцев просто нет мотивации. А как их мотивировать, никто пока не придумал.

В соответствии с федеральным законом № 261-ФЗ, класс энергетической эффективности присваивают в обязательном порядке всем многоквартирным новостройкам. Уже существующие МКД могут это делать на добровольной основе. Как пояснили «Фонтанке» в городском комитете по энергетике, за последние три года в Санкт-Петербурге класс энергетической эффективности получили 3046 многоквартирных жилых домов.

Класс энергоэффективности рассчитывается по величине отклонения фактических или расчетных показателей удельного годового расхода энергоресурсов от базовой величины (в процентах) и маркируется от A++(высший) до G (самый низкий). При этом фактические показатели основываются на показаниях общедомовых приборов учета.

– В современных домах традиционных конструкций несколько основных причин теплопотерь: общедомовая вентиляция, окна и двери, конструкция наружных стен, крыша, а также нарушение теплоизоляции на трубах отопления, – рассказали «Фонтанке» в комитете. – Электропотери происходят в первую очередь из-за морально устаревших бытовых приборов. Например, старых электрических плит или лампочек накаливания, максимальный КПД которых 3-5%, а, может быть, и меньше. Остальные 95% электроэнергии идут на нагревание нити накала. Что касается теплопотерь, то здесь одна из ключевых проблем – неправильная настройка индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) МКД и отсутствие автоматического регулирования теплопотребления в ИТП. В целом избыточное потребление тепла в МКД, не оснащенных устройствами автоматического регулирования теплопотребления (УАРТ), составляет 10%-25%. Для Санкт-Петербурга с его умеренно влажным климатом, переходящим от континентального к морскому, установка УАРТ более актуальна, чем для городов с континентальным климатом.

По данным комитета, затраты на отопление составляют 40% и выше от общих расходов населения на ЖКУ, но снизить теплопотери в доме все-таки можно, если приложить усилия.

Для начала – установить общедомовой прибор учета тепла; устройства, регулирующие теплопотребление в зависимости от температуры на улице (погодные регуляторы) или оснастить дом АИТП. Отдельно поможет установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами на лестничных клетках, в тамбурах и лифтовых холлах, утепление чердаков и стенок вентканалов; герметизация и ремонт стыков стеновых панелей, утепление дверных блоков подъездов и переходных балконов. Стоит позаботиться об автоматическом закрывании дверей, изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС. В комитете подчеркивают, технологические решения для снижения теплопотерь можно внедрить в управлении МКД при условии достаточных стимулов. С последними в городе, как и в целом по стране, ситуация не обнадеживающая.

Кто захочет, сможет

– Улучшить энергопотребление уже готового здания достаточно трудно, хотя при капремонте это возможно, – пояснил «Фонтанке» профессор НИУ ВШЭ Александр Скоробогатов. – Поставщикам тепла выгодны большие продажи, каким образом они происходят, дело десятое. При этом плата за тепло взимается со всех жильцов дома, то есть она распределяется на всех, и за перетопы одних будут платить другие, экономные. В экономике есть понятие частных и социальных издержек. Частные – это те, что несешь лично ты в связи с твоими действиями, а социальные – те, что в связи с твоим решением несут все. Чем больше разница между этими видами издержек, тем слабее будут стимулы делать что-то правильно. У отдельно взятого жителя стимула экономить ресурсы сегодня нет.

То, что монополистам может быть невыгодна энергоэффективность, – совершенно логичный вывод, но это не значит, что ситуацию невозможно изменить, отметила руководитель рабочей группы по разработке системы экосертификации GREEN ZOOM Вера Бурцева.

– Если говорить о новостройках, то здесь все возможности существуют уже на этапе проекта. Благодаря энергомоделированию можно определить, какие решения повлияют на сокращение расхода электро- и тепловой энергии и воды, на эксплуатационные расходы объекта. В среднем на 25-30% возможно снизить затраты на эксплуатацию, причем это актуально и для первичной, и для вторичной недвижимости.

По словам Бурцевой, внедрять энергоэффективные решения во вторичную недвижимость чуть сложнее, но все же возможно. Чтобы усовершенствовать старый дом, кроме самих решений (терморегуляторы на радиаторах отопления, управление климатом в помещениях), вполне возможно потребуется реставрация или реконструкция, что ведет к удорожанию проекта. Что касается новостроек – начиная от повышения сопротивления теплопередачи стен и до внедрения графика подачи теплоносителя в систему отопления, уже можно заложить рациональную экономию на отоплении (в среднем до 20%).

Член правления РОО «Объединение советов многоквартирных домов» Андрей Китаев рассказал, что по 261-ФЗ присвоение класса энергоэффективности – вещь декларативная, и проводить энергоаудит, привлекая лицензированную организацию, совершенно не обязательно.

– Пока нет достаточной мотивации присваивать класс жилым домам, – пояснил он «Фонтанке». – Допустим, есть у вас этот класс, и что? Дальше стремиться не к чему. Сам энергоаудит действительно дорогая вещь, и среднестатистический дом никогда его не закажет, главы ТСЖ и УК не понимают, зачем это делать. Другое дело, если бы они, к примеру, смогли сменить класс здания с В на А, и им за это тарифы бы снизили... Но такого стимула нет. Строящиеся дома проходят обязательную сертификацию с присвоением класса при приемке, но если говорить о среднестатистических домах масс-маркета, их в подавляющем большинстве продолжают возводить по стандартам без каких-либо суперновых технологий и материалов.

– Я не верю в энергоэффективность петербургских домов, – говорит генеральный директор ПАО «ГИТ» Сергей Минко. – Все-таки фонд в значительной степени очень ветхий. Гордиться тем, что в других регионах еще хуже, нет смысла. Львиная доля тепла теряется еще до того, как попасть в дом. Еще одна проблема – избыточное отопление, на котором жители теряют очень много. Многие дома в городе в этом отношении «никуда не годятся», но в целом все, что можно сделать без глобальной реконструкции, сделано – утепление, пластиковые окна, герметичные чердаки. Вопрос в том, что это сделано далеко не у всех.

Может, тарифы вам поднять?

По словам Китаева, в собственной квартире на теплопотери практически невозможно повлиять – ставить запорную арматуру на батареях бессмысленно, это не принесет экономии.

– А индивидуальные приборы учета тепла ставить надо по стоякам на каждую батарею, если говорить про стандартный дом. Если бы у нас в домах была лучевая форма разводки труб, достаточно было бы одного прибора учета, но в наших МКД стояки при застройке идут вертикально. Узел учета на каждую батарею – это не только дорогое, но и неокупаемое удовольствие. Установка погодного регулятора, пожалуй, наиболее эффективна на сегодня. Дома оснащают ими в рамках капремонта системы теплоснабжения – это медленный процесс, но его ждать не обязательно, сегодня уже в обычных МКД принимают подобные решения на общих собраниях. Как я знаю по опыту этой зимы, определенная экономия с ними есть.

В свою очередь Минстрой готов отказаться от обязательной установки индивидуальных пунктов учета тепла в новостройках – то есть как раз там, где в основном применяют лучевую разводку труб. В ведомстве ссылаются на то, что индивидуально платить каждому за себя все равно не получится, а ответственные и экономные могут, сами того не желая, обогреть и неплательщика за стенкой.

Также эксперт напомнил, что утепление и замену окон никто не отменял, как и соблюдение температурно-влажностного режима на чердаке. Что касается утепления фасада – это теория, и этот процесс актуален только для хрущевок, где фасад выработал свой ресурс. Более того, это дорого. Но все же очевидно, что капремонт всегда должен быть энергоэффективным. То есть при капремонте фасада его надо утеплять, при капремонте кровли – утеплять чердачные перекрытия, обеспечить теплоизоляцию труб верхнего розлива – технологий и вариантов – «миллион».

– Есть версия, что тарифы надо поднять. Только когда энергия станет дорога, появится стимул ее экономить, – говорит Китаев. – Увеличить тарифы раза в четыре, и тогда все задумаются.

Некоторые эксперты допускают, что этот вариант вполне может сработать. Александр Скоробогатов считает, что от политики субсидирования тарифов постепенно надо будет отходить. То, что хоть наполовину бесплатно, не ценится, а при дороговизне экономия придет сама собой. Пока же в странах Европы, где теплоэнергия значительно дороже российской, на энергоэффективные технологии развит спрос, а люди экономят всеми способами. В России же пока самыми передовыми в этом отношении получаются регионы с большой долей новостроек, где присвоение энергокласса обязательно.

Анна Романова,

«Фонтанка.ру»