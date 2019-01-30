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Общество
30.01.2019 13:48
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Канцлер Австрии опасается появления «желтых жилетов» в других странах ЕС

Акции протеста, которые носят «жестокий характер», могут пройти в европейских городах. Такое мнение выразил австрийский канцлер Себастьян Курц.

«Я отвергаю любую форму насилия. В Австрии мы считаем, что протесты «желтых жилетов» носят жестокий характер», – цитирует  30 января Курца телеканал CNews.

По его словам, движения, которые будут напоминать французские «желтые жилеты», могут появиться в других странах, но не в Австрии. При этом он подчеркнул, что в его республике мирные манифестации разрешены.

Акции «жёлтых жилетов» начались 17 ноября 2018 года из-за повышения цен на бензин, затем к ним присоединились недовольные политикой правительства в целом. Национальное собрание Франции 5 декабря одобрило предложение правительства ввести мораторий на полгода на повышение налогов на топливо. Кроме того, парламент утвердил отказ от повышения тарифов на электроэнергию и ужесточения правил техосмотра автомобилей. В стране ввели чрезвычайное положение. Сообщается, что с начала движения более 1500 человек получили ранения, в том числе 53 серьезно пострадали среди демонстрантов и почти 1100 – среди полицейских. Последняя массовая акция протестов прошла  во Франции 26 января.

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