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Город
30.01.2019 13:40
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Беглов заявил о выкупе помещений Минобороны для музея блокады в Соляном переулке

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов проинспектировал реставрацию Музея блокады Ленинграда в Соляном городке. Как сообщает пресс-служба губернатора, в ходе визита он заявил о намерении выкупить площади в Соляном переулке у Минобороны.

Речь идёт о помещениях на 3 и 4 этажах в Соляном городке, принадлежащих Минобороны. По словам Беглова, принято решение о выкупе этих помещений за счёт городского бюджета. В них планируется разместить фондохранилище музея.

«Это здание должно оставаться центральным Музеем блокады в нашем городе. Уверен, что он будет одним из самых лучших», – цитирует пресс-служба Беглова.

Напомним, что ранее Владимир Путин выделил из резервного фонда президента 150 млн на создание новой экспозиции Музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке. А на прошлой неделе ныне вице-губернатор Любовь Совершаева объясняла, что 6 млрд рублей – слишком большие деньги для бюджета города для строительства нового музея. Она отмечала, что проект заморожен.

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