Отца сенатора Рауфа Арашукова задержали в Петербурге. Его подозревают в хищении газа на 30 млрд рублей

Рауля Арашукова, отца сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, задержали в одном из офисов «Газпрома» в Петербурге 30 января, сообщают федеральные СМИ.

Как следует из релиза Следственного комитета, Арашуковых задержали в рамках расследования уголовных дел о создании и участии в преступной организации (ч.ч. 2,3 ст.210 УК РФ), хищения природного газа, поставляемого в Северо-Кавказский федеральный округ, а также об убийстве заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова, советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова.

30 января Совет Федерации лишил Рауфа Арашукова неприкосновенности дал согласие на его привлечение в качестве обвиняемого. Членство сенатора в партии «Единая Россия» приостановлено. Его задержали на заседании Совета Федерации.

Что касается его отца, Рауля Арашукова, то точное место его задержания не сообщается. На сайте парламента Карачаево-Черкесской республики отмечено, что он является советником гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз». На сайте организации указан адрес – набережная Адмирала Лазарева, 24, литера А, в Петербурге. Он, как полагает следствие, причастен к хищениям природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей. Эти мошеннические действия, по данным СК, совершались на протяжении нескольких лет.

«Наше руководство приняло решение это не комментировать», – заявили «Фонтанке» в пресс-службе «Газпром межрегионгаз».