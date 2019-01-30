Рубль с исполняющего обязанности. Резник пришел в суд, чтобы опровергнуть слова Беглова

Максим Резник подал в суд иск о защите чести и достоинства. Депутат утверждает, что врио губернатора Александр Беглов приписал ему слова, которые он не говорил, да еще и поставил диагноз.

Александр Беглов//Светлана Холявчук/Интерпресс

В Смольнинский районный суд поступило исковое заявление от депутата петербургского Законодательного собрания Максима Резника. Ответчиком значится врио губернатора Александр Беглов. Парламентарий требует опровергнуть слова о сдаче Ленинграда фашистам, которые, судя по опубликованной записи, градоначальник приписал Резнику. В качестве компенсации Резник просит 1 рубль.

Спор между депутатом Максимом Резником и врио губернатора Александром Бегловым начался в конце 2018 года совершенно публично. Дискуссия о том, как именно интерпретировать события 1941-1945 годов, случилась на заседании городского правительства 25 декабря. Участвовавший в нем Исай Кузинец, председатель по культурно-воспитательной работе городского Совета ветеранов, заявил с трибуны Смольного: «Почему мы говорим о фашистской блокаде Ленинграда? 12 стран стояло здесь, под Ленинградом! И когда мы говорим, что Европа против нас, то Ленинград уже показал нам пример».

«Считаю должным сказать, что не согласен с такой позицией, что какая-то точка зрения победила. Эта дата памятная. Но есть две философии. Одна – чтобы такое никогда не повторилось. У некоторых другая – можем повторить», – попытался остановить ветерана Резник. По словам депутата, нельзя добавлять в историю современную политическую конъюнктуру. «Наш город осаждала фашистская армия», – поправил он ветерана.

На слова оппозиционера отреагировал врио губернатора.

«Что тут прятаться и скрывать? Это есть история. Европейские страны принимали участие в войне, в коалиции с Гитлером. Не только фашистская Германия», – ответил Резнику Беглов и добавил, что никакой демократии тогда не было на Западе, а был холокост и казни людей.

Спустя месяц Беглов представлял в Законодательном собрании новых вице-губернаторов. Комментировать кадровые решения вышел к трибуне Резник. «Я не буду поддерживать ни одного из кандидатов, так как не поддерживаю вашу кандидатуру, Александр Дмитриевич, на пост губернатора и считаю, что вы не подходите нашему городу. Мы с вами говорили один раз, и мне показалось этого достаточным», – заявил он.

В этот момент Александр Беглов покинул зал.

Позже в аппарате губернатора заявили: так все и было запланировано, его уход из ЗакСа связан с плотным графиком.

Сразу после заседания парламента градоначальник прибыл на открытие музея блокадной медицины в бывшей 46-й больнице Святой Евгении на Старорусской улице. Как следует из аудиозаписи, выложенной в Интернет 28 января, выступая перед ветеранами, он продолжил заочный спор с депутатом:

«Сегодня опять там один из депутатов, Резник, выступал и говорил, что надо сдать город фашистам. Но я ему ответил и на правительстве ответил, он (неразборчиво) – у фашистов в Европе в то время была демократия. Извините, я не буду называть страны, которые окружали наш город. Какая это демократия? Остальные были под немцами. Одна Англия была независима... С ума просто сошёл», – произнес врио губернатора.

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30 января корреспондент «Фонтанки» уточнил, о чем же все-таки шла речь в больнице на Старорусской.

«Я не присваивал (Резнику. – Прим. ред.) эти слова. Об этом говорили ветераны. Может, я повторил эти слова. У меня нет оснований не верить ветеранам и блокадникам.

Слова вырваны из текста моего выступления. Я не говорил именно о Резнике. Неважно, Резник или кто-то другой... Много людей, которые говорят об этом, и я с этим не согласен. Если говорить о Резнике, то возьмите заседание правительства, где он обидел ветерана. После этого выступления ветераны и сказали эти слова. Я не хотел Резника обидеть, но я всегда поддерживал ветеранов», – сообщил «Фонтанке» Беглов.

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В этот же день Резник пообещал ответить иском, и спустя неделю обещание сдержал.

В исковом заявлении, составленном адвокатом Натэлой Пономаревой, Резник просит признать не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство слова: «Сегодня (23 января 2019 г.) опять там (в Заксобрании) один из депутатов, Резник, выступал. И говорил, что надо было сдать город (Ленинград) фашистам», а также то, что «Резник М. Л. сошел с ума».

«Указанные сведения порочат честь и достоинство Резника Максима Львовича, так как противоречат его убеждениям, гражданской позиции, свидетельствуют о якобы совершенном им нечестном, неэтичном поступке, безусловно осуждаемом обществом», – написано в иске.

В случае, если Беглов не сможет доказать сказанное, пострадавший просит выплатить 1 рубль, а также разместить опровержение на сайте петербургского правительства.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»