«Об этом говорили ветераны». Врио губернатора Беглов пояснил «Фонтанке», что имел в виду, когда обвинил депутата Резника в поддержке сдачи Ленинграда фашистам

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов прокомментировал опубликованную на этой неделе аудиозапись. На ней Беглов обвиняет депутата Максима Резника в том, что тот поддерживает мнение о необходимости сдачи города фашистам в годы Великой Отечественной войны. Пояснения он дал корреспонденту «Фонтанки» во время объезда Василеостровского района 30 января.

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«Я не присваивал (Резнику) эти слова. Об этом говорили ветераны. Может, я повторил эти слова. У меня нет оснований не верить ветеранам и блокадникам. Слова вырваны из текста из моего выступления. Я не говорил именно о Резнике. Неважно, Резник или кто-то другой... Много людей, которые говорят об этом, и я с этим не согласен. Если говорить о Резнике, то возьмите заседание правительства, где он обидел ветерана. После этого выступления ветераны и сказали эти слова. Я не хотел Резника обидеть, но я всегда поддерживал ветеранов», – заявил Беглов.

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Отметим, что аудиозапись выступления Александра Беглова на открытии блокадной выставки появилась в Интернете в понедельник, 28 января. "Сегодня опять там (в Заксобрании) один из депутатов, Резник, выступал. И говорил, что надо было сдать город (Ленинград) фашистам... С ума сошел", – говорит на записи врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Эту речь глава города произнёс в тот же день, как в Законодательном собрании депутат Резник заявил, что не поддерживает Беглова в качестве кандидата в губернаторы.