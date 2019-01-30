Новый центр мебели и интерьера откроется в Петербурге

предоставлено компанией АО "Концерн Энерготехнологии"

В августе 2019г на улице Фучика планируется открытие центра мебели и интерьера «Кубатура», который соберет под одной крышей все необходимое для комплексной смены интерьера квартиры, дома и офиса.

Площадь центра «Кубатура» – 140 тысяч кв. м. В нем будет представлен обширный ассортимент мебели, выбор света, ванных и кухонных аксессуаров, строительно-отделочных материалов, интерьерных решений, а также бытовой техники и электроники, рассчитанных на средний и премиум-класс, откроется и магазин товаров для дома.

В «Кубатура» «обретут свое место» как крупные международные операторы отделочных материалов, так и небольшие авторские мастерские. Одной плитки – 10 тысяч видов!

«Кубатура» – это концептуальный центр, торговые площади четко зонированы по группам товаров. Навигация будет простой и интуитивной. На третьем этаже отведено пространство под мастер-классы, там же расположены рестораны и зоны для общения специалистов с потребителями. Философия нового объекта – комфортные условия для удовлетворения запросов потребителя в сегменте интерьерных решений и отделочных материалов от средней ценовой категории до премиум.

предоставлено компанией АО "Концерн Энерготехнологии"

«Центр ориентирован не только на прямые продажи товаров, но и на разработку уникальных дизайн-проектов с их комплектацией необходимыми отделочными материалами и мебелью в одном месте. Планируется проведение регулярных мастер-классов ведущих производителей материалов, а также круглых столов и мероприятий с дизайнерами» – комментирует руководитель отдела маркетинга ЦИД «Кубатура» Елена Пивоварова.

«Кубатура» строится во Фрунзенском районе, в шаговой доступности от станций метро «Бухарестская» и «Международная». Машину можно будет оставить на бесплатной парковке на 1500 мест.

Центр ориентирован на весь Северо-Запад: Новгородскую, Псковскую, Вологодскую, Мурманскую, Архангельскую области и Карелию. Ждут здесь и гостей из ближайшей Финляндии и Эстонии.

Компании, предлагающие мебель, товары для строительства, ремонта и оформления интерьера уже сейчас имеют возможность забронировать площади в центре «Кубатура».

Тел: +7 (911) 922-72-62

E-mail: 9119227262@kubatura.spb.ru

Подробнее о проекте: www.kubatura.spb.ru