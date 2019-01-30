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Город
30.01.2019 13:28
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Сугроб, прощай! Дорожники Петербурга похвастались рекордом, а ГИБДД, к счастью, нет

Госавтоинспекция подсчитала число зарегистрированных аварий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за вторник, 29 января. Рекорда нет, да и пострадавших относительно немного. В Петербурге – 546 ДТП, в девяти из которых ранены 11 человек (в том числе один ребёнок), в Ленобласти – 71 ДТП, в двух пострадали двое. Никто не погиб. Об этом сообщается на странице ведомства «ВКонтакте» 30 января.

Для сравнения, накануне, 28 января, ГИБДД зафиксировала в Петербурге 601 ДТП, в области – 78. Пострадали, соответственно, 13 и два человека. В выходные, 26 и 27 января, в Петербурге были оформлены 1056 ДТП. Рекордным стал четверг, 24 января, когда в Петербурге дорожные инспекторы зарегистрировали 721 ДТП.

Вчерашний снегопад, судя по всему, не сильно отразился на транспортной жизни города. 9-балльные пробки, такие, как вчера вечером, собираются в Петербурге ежедневно и в ясную погоду. Сегодня загруженность дорог в норме: утренний максимум, по данным «Яндекс.Пробок», составил 7 баллов, сейчас обычные для этого времени суток 4 балла.

Дорожники же наращивают темпы работы.

Сугроб, прощай! Дорожники Петербурга похвастались рекордом, а ГИБДД, к счастью, нет

За минувшие сутки с улиц Петербурга вывезено 73 тысячи кубометров снега – это снежные кучи, собранные во время снегопадов. Данный показатель – самый высокий за сезон, рапортует 30 января пресс-служба городского комитета по благоустройству.

Работы велись во всех районах города. Например, из Приморского и Выборгского районов вывезли 10 тысяч кубометров, из Кировского и Красносельского – 6 тысяч, из Пушкинского и Колпинского районов – более 6 тысяч кубометров. Сегодня в городе потеплело, поэтому особое внимание дорожникам предстоит уделить уборке тротуаров, отмечается в сообщении.

Впрочем, снега на улицах ещё много. На остановке «Дорога в Каменку» автобус «сел на брюхо», рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» и просят помочь его вытащить. Напомним, после сильных январских снегопадов городской пассажирский транспорт частично перешёл на «ручную тягу»: буксовавшие машины выталкивали пассажиры и прохожие. «Пассажиравтотранс» выразил официальную благодарность.

Автобус «сел на брюхо» на севере Петербурга

 

На региональных дорогах Ленинградской области круглосуточно работают 400 единиц спецтехники. От мокрого снега и наледи очищено почти шесть тысяч километров проезжей части и четыре тысячи километров обочин. В преддверии дальнейшего потепления (до плюс 2 градусов по Цельсию) областной дорожный комитет дал указание подрядным службам продолжать контролировать состояние полотна, сообщает пресс-служба комитета.

Напомним, сообщения о зимней уборке принимают:

 

  • горячая линия комитета по благоустройству Санкт-Петербурга – (812) 576-14-83;
  • дежурная служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга – (812) 314-60-13,
  • диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» (федеральные трассы Ленобласти, КАД) – (812) 405-08-60,
  • горячая линия ГКУ «Ленавтодор» (региональные трассы) – (812) 251-42-84.

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