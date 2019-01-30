Вопрос строительства высотки на месте детсада завода «Светлана» вернулся в райсуд. «ЛЭК Истейт» не смог обжаловать возобновление дела

"ЛЭК Истейт" не смог помешать возобновлению производства по иску градозащитников, которые требуют признать незаконным разрешение на строительство многоэтажки на месте детского сада завода "Светлана". Городской суд 30 января не удовлетворил жалобу строительной компании, сообщает корреспондент "Фонтанки".

Куйбышевский районный суд возобновит рассмотрение иска о признании незаконным разрешения на строительство 24-этажного дома на участке по Светлановскому проспекту, 15, после того, как застройщик одержал победу по решению вышестоящей инстанции.

Напомним, в райсуде градозащитники добивались отмены разрешения на строительство ЖК. В марте 2017 года прокуратура вынесла Госстройнадзору представление с аналогичными требованиями, которые были выполнены. После этого производство по иску активистов прекратили.

Как установил надзорный орган, разрешение на строительство "ЛЭК Истейт" получил в декабре 2016 года. За два месяца до этого была установлена охранная зона ансамбля-памятника "Больница Ольгинского приюта для детей и женщин В. Б. Перовской с садом", которая накрыла и территорию стройки. Строить в охранных зонах памятника запрещает закон.

Оспорить представление прокуратуры застройщику не удалось. Тем не менее суд удовлетворил требования "ЛЭК Истейт" о признании незаконным приказа ГАСН об отмене разрешения – документы снова обрели силу.

Юрист, представляющий интересы "ЛЭК", рассказала "Фонтанке", что компания намерена дождаться мотивировочной части решения. От нее зависит, будет ли застройщик обжаловать решение горсуда.