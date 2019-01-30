Удачное сотрудничество с ГК «КВС»

ГК «КВС»

Абсолют Банк поблагодарил застройщика за сотрудничество по ипотечному кредитованию в 2018 году, вручив награду и благодарственное письмо.

Банк выразил признательность за сложившиеся партнерские отношения и профессиональный подход, а также пожелал совместного процветания бизнесу.

Абсолют Банк является давним партнером застройщика. За прошедший год ГК «КВС» стала одним из первых застройщиков Санкт-Петербурга, кто совместно с Абсолют Банком оцифровала ипотеку, что позволило клиентам компании «КВС» за 20 минут получать решения по ипотечным заявкам. Все объекты застройщика аккредитованы банком по всем ипотечным программам на первичном рынке. Также Банк предлагает клиентам ГК «КВС» ипотеку в рамках госпрограмм.

ПАО АКБ «Абсолют Банк» лицензия Центрального банка №2306 от 1108.2015г.

Справка о компании ГК "КВС"