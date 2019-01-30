«Это создаёт напряженность на дороге». Курение за рулём сравнили с разговорами по мобильному

Водителям хотят запретить курить за рулём. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. По его мнению, это ничуть не отличается от разговоров по телефону.

«Я предлагаю запретить курить за рулём автомобиля. Сигареты, зажигалка, спички, пепельницы однозначно отвлекают водителя. С этим вряд ли кто-то будет спорить. Это дополнительно создает определенную напряженность на дороге и опасность для окружающих автомобилистов и пешеходов», – заявил Свищев агентству городских новостей «Москва».

Депутат сравнил курение за рулем с разговорами по телефону, напомнив, что последнее запрещено. По его мнению, угрозу жизням людей они несут одинаковую.

Кроме того, курящие водители причиняют вред здоровью своих пассажиров, отметил Свищев. А также «косвенно пропагандируют курение»: «стекла-то прозрачные». «Все усилия государства по борьбе с курильщиками идут насмарку», – резюмировал депутат.

Идея о запрете курения в машине и не только уже звучала в Госдуме в 2014 году. На рассмотрение был даже внесен соответствующий законопроект, но его не поддержали. Между тем в Финляндии с 2016 года действует запрет на курение в автомобиле в присутствии детей младше 15 лет. Ещё раньше такие законы были приняты в Великобритании, США, Австралии и Канаде.