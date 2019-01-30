«Единая Россия» исключила из партии подозреваемого в убийствах сенатора от Карачаево-Черкесии

Отделение партии власти в северокавказской республике объявило о приостановлении членства сенатора от региона, которого задержали прямо во время заседания Совета Федерации.

«Членство в «Единой России» сенатора Рауфа Арашукова приостановлено в соответствии с Уставом Партии до выяснения обстоятельств уголовного дела. Такое решение сегодня принято на заседании Президиума регионального политического совета Карачаево-Черкесского регионального отделения партии «Единая Россия», – сообщается 30 января на сайте партии.

В политическом объединении отметили, что СМИ сообщили о задержании Арашукова по подозрению в совершении нескольких преступлений.

Напомним, что Следственный комитет России подозревает сенатора в причастности к двум убийствам: "председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесской Республики Жукова А.Ю., убийства советника президента Карачаево-Черкесской Республики Шебзухова Ф.З-К.". Рауфа Арашукова задержали после представления генпрокурора РФ Юрия Чайки о снятии с сенатора депутатской неприкосновенности. Арашуков пытался покинуть зал заседаний Совфеда, но был остановлен окриком спикера Валентины Матвиенко, которая, по свидетельствам очевидцев, "ледяным тоном порекомендовала ему остаться".