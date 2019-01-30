Москва и Петербург названы самыми шумными российскими городами

В российских городах-миллионниках остро стоит проблема шума, констатировало Министерство природы РФ. Ведомство опубликовало доклад, в котором перечислило названия тех городов, где звуковой фон отрицательно сказывается на здоровье населения.

Как сообщает 30 января RT, лидерами антирейтинга предсказуемо стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск и Ростов-на-Дону.

Чиновники предрекают проблемы для здоровья жителей этих городов: им грозят негативные изменения нервно-психической сферы и системы кровообращения.

Летом прошлого года Роспотребнадзор назвал регионы страны с самым грязным воздухом в городах. Лидером стала Бурятия. В тройке лидеров антирейтинга также оказались Иркутская и Саратовская области. Петербург вошел в число регионов с «наиболее устойчивой тенденцией к улучшению качества воздуха».