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Власть
30.01.2019 12:51
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Умнов не хочет уходить с поста главы ГУ МВД. Но на нем погоны, и в администрации президента его уже утвердили в Москву

Глава ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов не хочет покидать свой пост. Об этом он сообщил, выступая в парламенте Петербурга на ежегодном отчете 30 января.

Вопрос о карьере Умнова задал депутат Максим Резник. Он заметил, что считает полицию опричниками режима, вспомнил жесткий разгон митинга против пенсионной реформы. «Вы занимаетесь зашитой власти от народа с одной стороны. С другой стороны, судя по тем отзывам, которые я слышу, внутри системы вас уважают, а показатели вашей деятельности говорят о хороших результатах. В связи с появившимися публикациями я хочу спросить: планируете ли вы продолжать работу в этой должности?»

В ответ на вопрос Резника Умнов сообщил, что он – человек в погонах. «Если скажут, что это необходимо. Но я служил и хочу служить городу. Прошёл путь от милиционера длиной 32 года. И хочу сказать, что никаких тревожных сведений пока нет».

Ранее «Фонтанка» писала, что Умнов может уйти на повышение и стать заместителем министра МВД или помощником министра. На прошлой неделе телеканал 78 заявил об уходе как о состоявшемся событии.

По данным «Фонтанки», к полудню 29 января в администрации президента состоялась плановая кадровая комиссия по предварительному рассмотрению кандидатур на руководящие должности в Министерстве внутренних дел РФ. В этот раз типичная процедура касалась главной интриги силового поля Петербурга. По данным «Фонтанки», положительная оценка дана представлению министра МВД Колокольцева при назначении начальника регионального ГУ МВД Сергея Умнова на позицию помощника министра. 

Как известно «Фонтанке», в течение 30 и 31 января на бланке решения комиссии должны  появиться подписи начальника государственно-правового управления администрации президента Ларисы Брычевой, помощника президента Анатолия Серышева. В пятницу, 1 февраля, ожидается, что документ подпишет руководитель администрации Антон Вайно. И уже на следующей неделе проект попадет в канцелярию главы государства. Президент ознакомится, и если кивнет, то на нем появится его факсимильная подпись (для справки – Владимир Путин не подписывает указы авторучкой). 

Разумеется, позиция помощника министра не столь серьезна как должность заместителя, но вспомним, что, например, замминистра Михаил Ваничкин после ухода с поста начальника ГУВД Петербурга также работал помощником. К этому можно добавить, что помощники сидят в Москве на четвертом этаже Житной, 16, где работает и сам министр. Так что общее пространство также способствует влиянию.

Логика ведомства подсказывает, что примерно через неделю-полторы должность начальника главка будет исполнять один из его заместителей. Как правило, это поручается генерал-майору внутренней службы Николаю Роговому. 

Исходя из вышеизложенного, интрига, связанная с новым шефом всей полиции города и области, возрастает.    

Справка:
Начальником ГУ МВД Сергей Умнов работает почти семь лет. Указ о назначении подписан 1 марта 2012 года. За месяц до этого президент Дмитрий Медведев уволил прежнего руководителя Михаила Суходольского после масштабной проверки главка центральным аппаратом МВД и фактического свержения столичного генерала, против которого фактически взбунтовались сотрудники ГУ МВД.

Умнову 54 года, службу в органах начал в 1986-м милиционером патрульно-постовой службы Куйбышевского района Ленинграда. В том же году перешел работать в уголовный розыск младшим инспектором. С 2007-го руководил криминальной милицией. После полицейской реформы стал замначальника ГУ МВД. Награжден орденом Почета, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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