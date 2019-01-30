Astra, в которую набились 10 человек, улетела в реку в Таджикистане. Среди жертв – 5 детей

Девять человек погибли в легковом автомобиле, попавшем в аварию в Дарвазском районе Таджикистана. Выжил только виновник.

Как сообщает 30 января пресс-служба МВД республики, ДТП случилось вечером 29 января, около 18:45, на дороге Душанбе – Калайхумб – Хорог, на территории сельского джамоата Вишхарв. 49-летний житель села Курговади за рулём Opel Astra не справился с управлением, и машина опрокинулась в реку Пяндж.

В машине были десять человек. Девять пассажиров погибли на месте, среди них пятеро детей в возрасте от двух до шести лет. Водитель выжил, но получил тяжелые травмы. Его доставили в центральную больницу.

Река Пяндж. Кадр из видео в YouTube

Напомним, 27 января в Чечне автомобиль сорвался в пропасть с высоты 80 метров. Погибли три человека.