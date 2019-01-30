Подъезд дома на Будапештской заволокло паром. Труба не дождалась ремонтную бригаду, кипяток залил двор

Читатель "Фонтанки.ру"

Подъезд дома 29 по улице Будапештской превратился в турецкий хамам утром 30 января. Пользователи соцсетей рассказали о прорыве во Фрунзенском районе Петербурга.

При этом жители дома в соцсетях утверждают, что ещё вчера заметили парение, вызвали аварийную службу, но специалисты якобы ничего не предприняли. А утром прорыв на тепломагистрали стал явным – во дворе провалился асфальт.

В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» подтвердили, что сообщение о возможном парении поступало 29 января.

«Специалисты оперативно прибыли на место и приступили к диагностическим мероприятиям. Ночью ненадежный участок был выявлен и принят в работу. 30 января во время обеспечения мер безопасности и подготовки площадки для производственных работ произошло вытекание теплоносителя на поверхность», – объяснили «Фонтанке» в пресс-службе.

До 18.30 распределительную сеть диаметром 200 мм будут ремонтировать. Пока же два жилых дома, которые попали в зону работ, получают тепло по резервной схеме. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» берёт на себя ответственность за несколько автомобилей, которые попали в зону подтопления. Ущерб владельцам будет возмещён.