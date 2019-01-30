Новая волна сообщений о заминированиях прокатилась по России. Ни одной бомбы пока не нашли

В Твери, Новгороде, Мурманске, Брянске и Петрозаводске неизвестные сообщили о якобы заложенных в торговых центрах, школах и больницах взрывных устройствах.

В Новгороде отменены занятия во всех учебных заведениях из-за угроз минирования, поступивших утром 30 января. Об этом сообщается во "ВКонтакте" в группе "ЧП 53 Великий Новгород. Новости".

Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин лично выехал к школе 18, чтобы проверить, как идет эвакуация детей. Администрация города на своем сайте информировала об отмене занятий.

Следом эвакуацию провели в Брянске, где людей вывели из мэрии, 6 школ и торгового центра "Галерея". Пока причина не называется. Информация об этом появилась в группе "ДТП и ЧП Брянск".

Более 10 школ, больниц и административных зданий, включая суд, проверяют из-за анонимных сообщений о заминировании в Твери. Об этом также рассказали в социальных сетях.

"Администрация все вышли погулять", – говорится в мурманской группе "Мурманск ДТП ЧП", где якобы также пришли сообщения с угрозами.

Десять социальных учреждений Петрозаводска эвакуированы после сообщений о "минировании", сообщили в среду в правоохранительных органах города. "По состоянию на 11.00 мск поступили сообщения в 10 социальных учреждений. Это и образовательные учреждения, и здравоохранение. Точный список уточняется", – сказал представитель правоохранителей.

В это самое время в Петербурге в очередной раз, как и накануне, заминировали "фабрику троллей".