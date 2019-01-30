Обладатель «порно-Оскара» Маркус Дюпри: Секс женщинам нужен намного больше, чем мужчинам

Петербуржец Алексей Маетный, известный как Маркус Дюпри, получил очередной «порно-Оскар». «Фонтанке» Маетный рассказал, в чем женское счастье и секрет крепкой семьи.

из личного архива Алексея Маетного

Широкая аудитория узнала о Маетном в прошлом году, когда россиянин был удостоен высшей профессиональной награды AVN Awards в четырех категориях. На этот раз статуэтка у Алексея только одна, зато номинаций аж 26. За истекший год все мечты Маетного стали реальностью. Кроме одной — и здесь он рассчитывает на «Фонтанку».

Фото: из личного архива Алексея Маетного

- Как ваши успехи на AVN Awards отразились на вашей карьере?

– Я стал более высокооплачиваемым. Мой статус повысился, самые ответственные сцены доверяют именно мне. И я сам диктую условия. Я как пахан теперь.

- В прошлом году вы говорили, что хотите основать собственную компанию по производству контента. Удалось?

– Компания есть и работает. Ее название я говорить не буду, но все девушки хотят работать для меня, потому что знают: это будет качественный продукт. Я бы хотел постепенно больше переключаться с роли актера на роль директора и продюсера.

- Из 26 ваших номинаций были продюсерские?

– Нет, все были за актерскую работу. Я начал компанию создавать 8 месяцев назад, и она работает всего месяц, пока рано для номинаций. Мы сняли несколько эпизодов, до полнометражного фильма еще не дошло.

Фото: из личного архива Алексея Маетного

- Дом в Сосново, о котором рассказывали нам в прошлом году, уже начали строить?

– Я могу хоть завтра это начать. Но времени нет. Надо работать. Пока молодой, надо биться, все делать и так далее. А дом можно и в 40 лет построить.

- Вот так и выгорают раньше времени, откладывая мечты на потом.

– Моя работа — это морально тяжелый труд. Но выгорания нет. Я зарабатываю большие деньги, выбираю в качестве партнерш для съемок самых красивых девчонок, живу в лучшем городе мира Лос-Анджелесе. У меня все классно. И у меня нет депрессии. У меня есть только проблема с Лерой.

- Девушкой из Петербурга, которая вас когда-то бросила?

– Да. Очень хочется встретиться с ней. Лера – это самая сексуальная девушка России. Я хочу ей передать привет и сказать: «Спасибо, Лера. Ты меня мотивировала, я почувствовал себя законченным неудачником и уехал в Америку».

- А когда вы в Петербурге в последний раз были?

– В сентябре. Был у бабушки, ездил на базу отдыха «Связист». Моей бабушке 85 лет, и она номер один у меня, я ее на руках ношу.

Маетный с бабушкой Фото: из личного архива Алексея Маетного

- После прошлогоднего успеха она теперь знает, кем вы работаете?

– Нет, ну о чем вы! Она святой человек. Интернета у нее нет, газеты она не читает. Я говорю, что я торговый представитель.

- Вас, как большинство советских детей, растила бабушка?

– Мама у меня тоже есть, и она в меня много вложила. Я ее больше всего в жизни боялся. Благодаря маме я не пью и не курю. Она научила меня говорить слово «нет».

- В чем был ее секрет воспитания?

– Она меня просто … (лупила). Но за дело. Однажды я поджег палас в квартире. Мне было семь. Я просто хотел дома небольшой костерочек развести, поджечь коробку из-под печенья. А случился маленький пожар. Я его затушил из чайника. Мама пришла с работы, а я сижу посреди комнаты на подушке. Дымом пахнет. «Мама, я просто мультики смотрю», – говорю ей. Палас был дорогой. Мама даже расплакалась. А бабушка сказала: «Ты только его не бей, все равно не поможет». Мама у меня крутая. Сейчас у нас отличные отношения с ней.

- Она тоже не знает?

– Нет. Вы же видите, как я выгляжу, как обычный человек. Специально так одеваюсь, стригусь.

- Вы же рассказывали, что с супругой познакомились на работе?

– Да, мы женаты уже три года.

- Как удается при вашей занятости сохранять романтику в отношениях?

– Это очень важный вопрос. Давайте послушаем парней, которые рассказывают, что не изменяют своим женам, и поаплодируем этим болтунам. Я не знаю, кто не изменяет своим женам. Все равно под шумок это делают все. Когда люди говорят: «У нас секс три раза в неделю», я говорю: «Вам надо разводиться». Я в год занимаюсь сексом более чем с 400 девушками. Прихожу домой, меня встречает моя красивая супруга, мы идем кушаем куда-то. Потом у нас феерический секс.

- Чем ваша жена отличается от других, что ей удается удерживать ваше внимание?

– Я не люблю слово «жена». «Жена» – это та, что сидит дома, пока муж ей с кем-то изменяет. Правильное слово – «супруга». Дело в том, что мне нравятся женщины и секс с ними, но по-настоящему понравиться мне очень тяжело. Должна быть нереальная сексуальность. Девушка должна быть такой, что мужчина смотрит на нее, и еще даже не прикоснулся, а уже испытывает желание. Такое удавалось только моей супруге и Лере. Вот когда я Леру вижу, я это испытываю.

- Вы что, следите за ней в соцсетях?

– В том-то и дело, я не знаю ничего про нее, она поменяла все свои аккаунты. Я знаю, что у нее ребенок, что она замужем. Но если бы она захотела, она бы меня нашла, я не менял номер телефона. Она бы, если бы захотела, позвонила мне и сказала: «Привет». А я бы предложил увидеться. И прямо завтра поехал бы в Петербург. Любовь знаете что такое? И когда вас бросают за дело? Я ее реально потерял. Вот Лере я бы мог не изменять.

- Врете.

– Вру. Изменял же, хотя в этом не было смысла. Но мы с ней очень хорошо снюхались, как львы. Я с ней как будто в другом измерении был.

- Лера скажет «возвращайся» — вы все бросите ради нее?

– Лера этого никогда не скажет. Она не такая. У Леры очень большие яйца и мощный стержень сидит внутри. Это женщина уровня модели Ирины Шейк.

- «Невероятная сексуальность» откуда берется?

– Я сейчас секрет открою. Готовить дома и кушать дома надо два раза в неделю, максимум – три. Обязательно выход куда-то вместе. И заканчивайте заниматься сексом в кровати. Если вы занимаетесь сексом и спите в одном месте, вы просто надоедаете друг другу. Допустим, в детском лагере вам каждый день дают красный борщ. Вы его скоро видеть не сможете. Надо заниматься сексом в самых разных местах. У меня самое экстремальное место было на набережной Большеохтинского моста в два ночи перед разводкой.

- Детей планируете?

– Нет. Когда мне было 12 лет, родилась моя сестренка, мне этого хватило. Все самцы недорощенные говорят: вот, я заведу ребенка. Ребенок – это не собака. Ты должен быть готов дать ребенку духовность, а для этого у тебя должен быть яркий свет в душе. Я к этому не готов. Я нянчился с сестренкой, общался, мне этого хватило. Возможно, позже мне захочется детей, но не в 30 лет.

- Вы уже практически классик своего жанра, у вас ученики уже есть?

– Учеников много. Я их бью в голову, чтобы жизнь не казалась малиной. Серьезно, если ученик делает какую-то чушь, которую я ему не говорил делать, могу ударить слегонца. Не так, как Рокко Сифредди меня бил. Он бил очень сильно, такое не каждый выдержит.

- У вас уже пять «порно-Оскаров» есть, остались еще какие-то мечты?

– У меня их уже 8 на самом деле. А мечта — чтобы у меня бабушка до 100 лет прожила.

- Не собираетесь ее вывезти в Америку, там наверняка медицина лучше?

– Нет. Бабушка блокадница Ленинграда, патриот, предложи я ей уехать, она меня сожжет в духовке. Ей все нужное дают здесь, все мои друзья к ней приезжают. У нее есть все современные гаджеты, мы постоянно с ней общаемся по «фейс-тайм».

- Не задумывались о выходе на пенсию?

– Да нет. Как может надоесть заниматься сексом с разными красивыми девушками?

- У женщин есть потребность в порно или это только для мужчин?

- Конечно есть. Вы даже не представляете, сколько мне пишут женщины. Пишут, что благодарны, что им очень нравятся мои интервью. В моей работе люди поначалу пытались найти какой-то негатив: может, где-то я оступился, недоучился, торчал или еще что. Я окончил университет, окончил школу. Я нормальный парень. А секс женщинам нужен намного больше, чем мужчинам. Это факт. Любая девушка хочет нормального здорового секса и чтобы ей не делали голову. Сексуальность женщин начинается в 36 лет и до 45 – это самый пик. То, что говорят сексологи, это полная ерунда. Ни у кого из них нет такой практики, как у меня. Я сам могу консультировать сексологов и советы давать.

- Давайте.

– Совет женщинам – будьте раскованнее в сексе. Так меньше шансов, что мужчина пойдет налево. Даже если он пойдет налево, раскованного секса у него все равно не будет. Потому что на это нужно время, чтобы узнавать человека, привыкать друг к другу. Девушки должны быть умнее. Вот Лера умная, видите, как она меня под себя подобрала. У Леры и мама потрясающая. Она была бы самой потрясающей тещей. И она, кстати, совершенно точно читает «Фонтанку». Может быть, передаст мой привет.

Беседовала Венера Галеева, «Фонтанка.ру»