В России появились первые автоматизированные кабинки паспортного погранконтроля

В московском аэропорту Шереметьево появились тестовые кабины для автоматизированного паспортного контроля — без участия сотрудников пограничной службы. Аналогичные устройства готовятся к установке во Внуково и Домодедово.

Система сама делает фото пассажира, сканирует его отпечатки пальцев и сверяет данные паспорта. В минуту через неё смогут проходить по три человека. Пока машиной смогут пользоваться лишь граждане РФ. Ожидается, что это решит проблему очередей на пограничном контроле, пишет 30 января «Российская газета». Пока, правда, пограничники все же присутствуют при процессе – в качестве наблюдателей.

В петербургском аэропорту нагрузка на пограничников снизилась естественным образом – бюджетная авиакомпания «Победа» объявила, что с 1 апреля перестанет летать из Пулково за рубеж: в летнем расписании, которое будет опубликовано 28 января, ранее запланированных рейсов в Лондон, Стамбул, Жирону, Кельн и Пизу из Северной столицы не будет.