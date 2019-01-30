«Город должен вмешаться». Пирожковая на Московском ищет защиты советского наследия

Ровесница главной петербургской пышечной может закрыться из-за конфликта с управляющей компанией. Спасти пирожковую на Московском может только заступничество Смольного.

коллаж/vk.com/"Фонтанка.ру"

Жалоба на портале «Наш Петербург» запустила судебный процесс в отношении менеджмента ООО «Хозяюшка». Вместе с антуражем и рецептурой советской выпечки культовая пирожковая унаследовала внешнюю систему вентиляции и тамбур для разгрузки, которые не попали в кадастровые планы и теперь должны быть демонтированы. Снос нанесет непоправимый удар бизнесу, утверждают предприниматели. Шансы победить в суде минимальны, согласовать тоже, считают эксперты.

Первое документальное упоминание о соседствующей с «Генеральским домом» пирожковой датируется 1967 годом. Есть ленинградцы, которые помнят местную выпечку с 1956-го. ООО «Хозяюшка» приватизировало помещение сразу после развала Союза. Его основная владелица, Валерия Романова, сама по себе легенда: в 60-м начинала в Тресте столовых Московского района, в 83-м пришла в общепит на Московском проспекте и до сих пор руководит им; в декабре 2018-го разменяла девятый десяток.

Для заведения на одной из основных торговых магистралей Северной столицы доходы «Хозяюшки» невелики. По данным СПАРК, в 2017 году выручка составила 54 млн рублей, прибыль — 6 млн рублей. Но сама пирожковая рассматривает себя не столько как коммерческий, сколько социальный проект. Советские традиции в рецептуре (в выпечке не используют замороженного теста и полуфабрикатов), в антураже (мебель, талончик, который надо оплачивать на кассе), ностальгические цены (от 20 до 40 рублей за пирожок), немудрено, что заведение пользуется бешеной популярностью: здесь зачастую очереди, а найти свободные места за столиками бывает проблематично.

Но бизнес рискует остановить конфликт «Хозяюшки» с Жилкомсервисом № 2 Московского района. Как следует из картотеки арбитража, управляющая компания еще прошлым летом обратилась в суд требованием «демонтировать вентиляционное оборудование, пристройку, примыкающую к помещениям». Рассмотрение по существу назначено на март 2019 года.

Как пояснили в «Хозяюшке», речь идет о двух строениях площадью около 3 кв. м, выходящих во внутренний двор дома. Одно из них переставляет собой разгрузочную зону, другое вмещает мотор системы вентиляции, от которого отходят трубы воздуховода. По словам Валерии Романовой, вентиляция появилась одновременно с пирожковой. Помещение изначально было предназначено под общепит, и наличие внешней вентиляционной системы соответствует тогдашним правилам СанПиНа: поскольку подвального помещения нет, мотор вынесен на улицу, а для защиты от погоды закрыт кирпичной кладкой. Разгрузочный тамбур — тоже наследие советских времен.

Но в ходе приватизации пирожковой пристройка не вошла в ее состав. «Она стоит так давно, что никому в голову не приходило согласовывать», – говорят в «Хозяюшке». В 2005 году, когда сам дом по адресу: Московский проспект, 192-194, ставился на кадастровый учет, сооружение тоже оказалось вне официальных границ. И до недавнего времени нареканий не вызывало.

Обратить внимание на строения Жилкомсервис № 2 Московского района заставила жалоба на портале «Наш Петербург»: некто Андрей В. указал, что объекты размещены без согласования с жильцами многоквартирного дома. Как пояснила «Фонтанке» юрист ЖКС Марина Филонова, «Хозяюшка» не смогла подтвердить права на постройку, поэтому дело пошло в суд: за реакцией на обращения на портале «Наш Петербург» следит администрация района, уточнила она.

Но в «Хозяюшке» с пристройками сроднились. Пирожки пекутся в самом помещении, и оборудование не сможет работать без вентиляции. Перенести мотор внутрь невозможно: лишнего места нет, да и его вибрацию мгновенно ощутят соседи. Без разгрузочной зоны заведение тоже нормально функционировать не сможет. В итоге, если пирожковая выполнит требования ЖКС, ей останется только закрыться.

Свои доводы «Хозяюшка» изложила в проекте мирового соглашения, которое направило в адрес ЖКС 28 января. Компания просила отсрочку на год, в течение которого обещала согласовать пристройку. Но в ЖКС ответили отказом. «Пусть суд выносит решение», – прокомментировала позицию организации Марина Филонова.

В «Хозяюшке» не исключают, что обращение на портале могло быть инициативой недобросовестных риелторов. «Помещение на Московском проспекте очень привлекательно для бизнеса. Ко мне 25 лет ходят с предложениям продать или сдать в аренду, обещают подыскать новое помещение и даже купить оборудование. Но я отвечаю, что не брошу своих сотрудников и клиентов», – говорит Валерия Романова. Очередная оферта владелице пирожковой поступила буквально через несколько часов после того, как руководство ЖКС отвергло предложение мирового соглашения.

По мнению экспертов, шансы отстоять пристройку невелики. «Это дорого, долго и глупо», – комментирует заместитель генерального директора компании «Инвестстрой» Елена Коссова. По ее словам, тот факт, что сооружение является наследием советских времен, мало что меняет: если оно стоит на городской земле и права на него не оформлены, придется согласовать это как реконструкцию, запрашивая согласие других собственников и заказывая новый проект планировки территории. «Это может занять 1,5-2 года и потребовать нескольких миллионов рублей», – говорит эксперт. Более того, если КИО обнаружит незаконное строение, оно вправе взыскать с пользователя штраф. «Если убрать разгрузочный тамбур и переделать вентиляцию невозможно, проще закрыть и забыть», – резюмирует Елена Коссова.

Глава Ассоциации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар, напротив, выступает за сохранение пирожковой. «Это легендарное место, где сохранилась ленинградская кухня и атмосфера. Это часть истории города, такая же, как пышечная на Желябова», – говорит он. Когда-то вмешательство губернатора Валентины Матвиенко помогло пышечной продлить аренду, напоминает он. Город должен вмешаться и на этот раз: ассоциация намерена обратиться в комитет по развитию предпринимательства с просьбой поддержать заведение, заключил Леонид Гарбар.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»