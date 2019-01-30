«Зенит» хочет купить колумбийского полузащитника за 15 млн евро. Он заменит Паредеса

Футбольный клуб «Зенит» в ближайшие сутки может пополниться новым латиноамериканцем. Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте, петербуржцы предложили «Боке Хуниорс» (Аргентина) 15 млн евро плюс два млн евро в виде бонусов за колумбийского полузащитника Вилмара Барриосу.

Аргентинский клуб требует 16 млн евро плюс бонусы и хочет перенаправить «Зениту» счёт за оплату налогов со сделки.

Несмотря на разногласия в цене, инсайдеры сообщают, что трансфер должен быть оформлен уже в ближайшие сутки.

Вильмар Барриос родился 16 октября 1993 года. Воспитанник колумбийского клуба «Депортес Толима». В нем же начал взрослую карьеру в 2013 году. В 2016 перешел в одну из самых титулованных аргентинских команд – «Боку Хуниорс» за 2,6 млн евро. В текущем сезоне сыграл в шести матчах чемпионата Аргентины. Провел 15 матчей за сборную Колумбии, в том числе на чемпионате мира-2018 в России.

Напомним, в минувший вторник, 30 января, «Зенит» продал Леандро Паредеса за 40 млн евро. Дороже петербуржцы за всю свою историю продавали только Халка — за 56 млн.