Россия оказалась на 108 месте в рейтинге безопасности после Индии и Турции. Соседняя Финляндия вошла в топ-3

Самой безопасной страной мира является Исландия, следом за ней идут Швейцария и Финляндия. К такому выводу пришли эксперты англоязычного финансового журнала Global Finance, которые составили рейтинг из 128 государств.

Баллы при составлении рейтинга начислялись с учётом трёх факторов: война и мир, личная безопасность граждан и риск природных катастроф. Наименее безопасными признаны Филиппины — из-за стихийных бедствий, и Йемен, который является зоной боевых действий.

Россия заняла 108 место, оказавшись позади Мексики, Индии и Турции. Global Finance отмечает, что Россия и Украина стали единственными европейскими странами, которые в рейтинге опустились ниже США (Штаты расположились на 65 строчке из-за риска насильственных преступлений). Россия пострадала от высокого уровня преступности и угроз миру в условиях экономического спада, комментируют составители рейтинга. Результат Украины (116 место) специалисты объясняют слабой экономикой и продолжающимся на востоке страны военным конфликтом.

16 из 20 самых безопасных стран благодаря развитой экономике и системе здравоохранения находятся в Европе, исключения составляют Катар, Сингапур, Новая Зеландия и Канада.