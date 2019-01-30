Парень, катавший приятеля на ватрушке по КАД, взял ВАЗ у деда, а потом прятался от полиции

Водитель, который со своим приятелем устроил «покатушки на ватрушке» на кольцевой автодороге вокруг Петербурга, оказался 19-летним местным жителем. Ему выписали штраф.

Видеозапись, на которой на 94-м километре КАД водитель ВАЗа на большой скорости катает человека на привязанном к машине тросом тюбинге (в народе называемом ватрушкой), появилась в сети 27 января и быстро заинтересовала ГИБДД. Изучив ролик, полицейские установили личность водителя легковушки. Это 19-летний петербуржец, сообщает 30 января пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Его приятель, оседлавший ватрушку, ещё моложе – ему 18 лет.

Нарушителя доставили в полицию и привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ (нахождение вне кабины автомобиля) – ему назначили административный штраф, который составляет 1000 рублей.

Полиции молодой человек рассказал, что автомобиль (ВАЗ-21113) взял покататься у деда, а когда в СМИ сообщили, что его разыскивают, прятался у друзей. После общения с полицейскими парень извинился на камеру, пишет «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». «Если честно сказать, не осознавал тяжесть последствий, которые могли случиться. Юношеский максимализм», – говорит нарушитель.

На ролике «Дорожного инспектора» в YouTube есть несколько примеров того, к чему могут привести такие катания на ватрушках. Смотреть и слышать это страшно.

Накануне петербургская полиция отчиталась о санкциях в отношении ещё одной любительницы катать людей на ватрушке по автомобильным дорогам. 26-летняя петербурженка на «Ситроене» прокатила мужчину и женщину на тюбинге по Невскому проспекту, а затем видео развлечения выложили в Сеть.