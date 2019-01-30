Becar Asset Management стала партнером международной гостиничной сети

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Becar Asset Management и международная гостиничная сеть Wyndham Hotels & Resorts подписали меморандум о сотрудничестве, предполагающий совместную деятельность компаний в гостиничной сфере.

В рамках соглашения группа Becar представляет интересы международной сети в России и будет готова реализовывать девелоперские проекты с участием отельных брендов оператора. В течение 10 лет партнеры планируют запустить 30 объектов.

Партнерство позволит УК Becar привлекать для девелоперских проектов компании бренды Wyndham Hotels & Resorts, а также выступать в роли аккредитованного гостиничного оператора.

По мнению Сергея Егорова, директора по развитию бизнеса международной гостиничной сети Wyndham Hotels & Resorts в России, знание локальных рынков гостеприимства, многолетний опыт работы и высокий профессионализм сотрудников управляющей компании Becar позволяют строить совместную работу с максимальной эффективностью для всех заинтересованных сторон.

В дальнейшем стороны обсуждают подписание глобального соглашения о сотрудничестве по реализации гостиничных проектов в России и СНГ.

Как отмечает управляющий директор PM Becar Asset Management Мария Онучина, кондо-формат в России набирает обороты.

«Уже сегодня есть яркие примеры отельных проектов, которые распродаются в розницу, но при этом классифицируются и предоставляют гостям сервисы по всем гостиничным стандартам. Объединение гостиничного опыта Wyndham Hotels & Resorts и компетенций УК Becar по управлению множественностью лиц позволит поднять качество реализуемых гостиничных проектов на новый уровень. Это серьезный шаг для рынка, который, безусловно, способствует дальнейшему развитию отелей кондо-формата в России».

Компания Бекар