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30.01.2019 11:25
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Becar Asset Management стала партнером международной гостиничной сети

Becar Asset Management стала партнером международной гостиничной сети

pixabay.com

Becar Asset Management и международная гостиничная сеть Wyndham Hotels & Resorts подписали меморандум о сотрудничестве, предполагающий совместную деятельность компаний в гостиничной сфере.

В рамках соглашения группа Becar представляет интересы международной сети в России и будет готова реализовывать девелоперские проекты с участием отельных брендов оператора. В течение 10 лет партнеры планируют запустить 30 объектов.

Партнерство позволит УК Becar привлекать для девелоперских проектов компании бренды Wyndham Hotels & Resorts, а также выступать в роли аккредитованного гостиничного оператора. 

По мнению Сергея Егорова, директора по развитию бизнеса международной гостиничной сети Wyndham Hotels & Resorts в России, знание локальных рынков гостеприимства, многолетний опыт работы и высокий профессионализм сотрудников управляющей компании Becar позволяют строить совместную работу с максимальной эффективностью для всех заинтересованных сторон. 

В дальнейшем стороны обсуждают подписание глобального соглашения о сотрудничестве по реализации гостиничных проектов в России и СНГ. 

Как отмечает управляющий директор PM Becar Asset Management Мария Онучина, кондо-формат в России набирает обороты. 

«Уже сегодня есть яркие примеры отельных проектов, которые распродаются в розницу, но при этом классифицируются и предоставляют гостям сервисы по всем гостиничным стандартам. Объединение гостиничного опыта Wyndham Hotels & Resorts  и компетенций УК Becar по управлению множественностью лиц позволит поднять качество реализуемых гостиничных проектов на новый уровень. Это серьезный шаг для рынка, который, безусловно, способствует дальнейшему развитию отелей кондо-формата в России».

Компания Бекар

 

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