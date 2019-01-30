Сенатора от Карачаево-Черкесии подозревают к причастности к двум убийствам

Следственный комитет России раскрывает новые подробности сегодняшнего громкого задержания в верхней палате российского парламента. Сенатора Рауфа Арашукова подозревают к причастности к двум убийствам.

"В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела по фактам совершенных в 2010 г. убийства заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесской Республики Жукова А.Ю., убийства советника президента Карачаево-Черкесской Республики Шебзухова Ф.З-К. и других преступлений.

В ходе расследования получены данные о причастности к данным преступлениям члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа власти Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова. По результатам рассмотрения представления Генерального прокурора Российской Федерации 30 января 2019 года Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации принято решение о лишении Арашукова неприкосновенности члена Совета Федерации и даче согласия на его привлечение в качестве обвиняемого", – сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Российские информагентства публикуют и другие подробности операции силовиков. По их данным, Арашуков пытался покинуть заседание Совета Федерации во время выступления генпрокурора РФ Юрия Чайки, который сообщил сенаторам о подозрениях в отношении парламентария от северо-кавказской республики и выступил с представлением о снятии с него депутатской неприкосновенности. Но спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко настоятельно порекомендовала Арашукову остаться в зале.