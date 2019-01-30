Госинспектора Росрыболовства застрелили на охоте в Ленобласти: мужчину приняли за зверя

Старший госинспектор Северо-Западного территориального управления Росрыболовства по Волховскому району Ленобласти погиб на охоте. 38-летнего Алексея Воробьёва в потемках приняли за животное.

О происшествии рассказал друг погибшего, 42-летний Сергей Слободчиков. По его словам, 29 января приятели отправились на снегоходах на охоту в район деревни Загубье. Вечером, когда стемнело, решили разъехаться в поисках дичи. Через некоторое время старший из охотников заметил силуэт в кустах и выстрелил дважды, подумав, что это зверь. А когда подошел ближе, то увидел тело Воробьёва.

По информации 47 News, в панике стрелок покинул место происшествия и отправился к своим родителям в поселок Свирицу. Отцу он заявил, что приятель застрелился, и вместе с родителем отправился назад — искать тело. Их поиски успехом не увенчались, утром 30 января труп сотрудника Росрыболовства нашли полицейские.

Сергей Слободчиков ранее проблем с законом не имел. Работал на нефтеперерабатывающем предприятии «КИНЕФ» в Киришах. С журналистом по телефону он разговаривать не стал.

В Росрыболовстве информацию о гибели сотрудника прокомментировать не смогли.