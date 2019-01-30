Сенатора от Карачаево-Черкесии задержали прямо во время заседания Совета Федерации

Рауф Арашуков был схвачен в зале заседаний из-за подозрений в совершении целого ряда преступлений. Это подтвердил Следственный комитет России.

❗️После лишения Советом Федерации неприкосновенности сенатора Рауфа Арашукова следователями СК России совместно с СЭБ ФСБ он был задержан в рамках расследуемого уголовного дела. — Следственный комитет (@sledcom_rf) 30 января 2019 г.

Сенатора подозревают в организации преступной группировки, убийстве двух человек и нанесении тяжкого вреда здоровью. Кроме того, он мог воспользоваться поддельными документами в 2016 году для того, чтобы занять кресло в Совете Федерации. Об этом РИА Новости рассказал источник в верхней палате российского парламента.

Традиционную трансляцию для прессы прервали за несколько минут до начала заседания, поэтому момент задержания не попал на камеры. Сообщается, что операция была экстренной из-за опасения, что 32-летний Арашуков может скрыться. Сенаторам, как рассказал ТАСС, пришлось прервать заседание для того, чтобы прослушать представление прокурора.