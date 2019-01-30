Индекс Мосбиржи обновил исторический рекорд

Индекс Мосбиржи 30 января достиг нового исторического максимума, превысив 2503 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:55 по московскому времени индекс Мосбиржи увеличился на 0,19% по сравнению с закрытием торгов 29 января и составил 2503,03 пункта. Предыдущий максимум был установлен 28 января, когда показатель индекса Мосбиржи достиг 2502,73 пункта.

По состоянию на 10:55 по московскому времени индекс РТС увеличился на 0,14% и составил 1193,06 пункта.