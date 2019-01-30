Рособрнадзор опубликовал график проведения всероссийских проверочных работ в школах

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 30 января на своем сайте опубликовала график проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) школьников и национальных исследований качества образования (НИКО) в 2019 году.

"В 2019 году ВПР пройдут с 5 марта по 25 апреля. Для учащихся 4-х, 5-х и 6-х классов их написание является обязательным, в 7-х и 11-х классах ВПР проводятся по решению школы. Учащиеся четвертых классов напишут ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру, пятиклассники – по русскому языку, математике, биологии и истории, шестиклассники – по русскому языку, математике, биологии, истории, обществознанию и географии, семиклассники – по русскому языку, математике, биологии, истории, обществознанию, географии и английскому языку, одиннадцатиклассники – по географии, физике, химии, биологии, истории и иностранному языку. НИКО в 2019 году будут проведены по двум предметам: физической культуре в 6 и 10 классах (8 – 12 апреля) и технологии в 5 и 8 классах (октябрь)", – добавляется в сообщении.

ВПР представляют собой контрольные работы, которые проводятся в общеобразовательных организациях по завершении обучения в каждом классе. Это итоговые контрольные работы, которые проходят по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых типов заданий и единых критериев оценивания.

Кроме того, Федеральный институт оценки качества образования (ФИОКО) опубликовал на своем сайте образцы и описания ВПР для учащихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х и 11-х классов.

"Образцы и описания проверочных работ дают возможность учащимся и преподавателям составить представление о структуре ВПР, количестве заданий, их форме и уровне сложности, перечне вопросов и тем, которые могут встретиться в ВПР, системе оценивания", – говорится в сообщении ведомства.