«Пусть подождут до 2025 года». Президент Венесуэлы отверг ультиматум о проведении досрочных выборов

Новые выборы в Венесуэле не нужны. Об этом 30 января заявил президент Николас Мадуро, отвергнув ультиматум о внеочередных выборах в 8-дневный срок.

«Я завоевал 68% голосов избирателей. Я победил легитимно, мы провели выборы с помощью прозрачной электронной системы, с международным наблюдением», – рассказал Мадуро в интервью РИА Новости.

Он также отметил, что «империалисты» навязывают режим «неоколониализма» и приказывают другим государствам по всему миру, что им делать. «Мы не принимаем ультиматум ни от кого в мире, не принимаем шантажа. Президентские выборы в Венесуэле состоялись, а если империалисты хотят новых выборов, пусть подождут до 2025 года», – резюмировал Николас Мадуро.

Напомним, что Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы на фоне массовых протестов 23 января. В скором времени президент США Дональд Трамп официально признал Гуайдо временным венесуэльским лидером. Его полномочия также признали Канада, Бразилия, Аргентина и другие страны. Ряд стран ЕС готовы признать Гуайдо президентом Венесуэлы в случае, если вступивший в должность 10 января Николас Мадуро не объявит о проведении новых выборов. Законным президентом Николаса Мадуро считают РФ, Китай, Мексика и ряд других стран.