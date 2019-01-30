Защитник «Зенита» Нету уйдет в «Спортинг»

Защитник футбольного клуба «Зенит» Луиш Нету перейдет в другую команду. Как сообщает португальское издание А Bola, 30-летний футболист успешно прошел медобследование в Лиссабоне для местного «Спортинга».

Однако переход должен состояться только летом, когда у Нету закончится контракт с «Зенитом».

Напомним, Луиш Нету перешел в «Зенит» в 2013 году из итальянской «Сиены» за 6,5 млн евро. С тех пор Нету провел за петербургский клуб 174 матча и забил один гол. В текущем сезоне на счету Нету 11 матчей в РПЛ (все начинал в стартовом составе), шесть матчей в Лиге Европы (пять в старте) и еще две игры он провел в Кубке России (обе – в старте). Контракт Нету с «Зенитом» истекает летом 2019 года. Ранее сообщалось, что петербургский клуб не будет продлевать с ним контракт и защитник вернется в Португалию.

Ранее «Зенит» купил на позицию Нету украинского защитника Ярослава Ракицкого.