Впервые за 30 лет британский депутат угодил в тюрьму. Лейбористку Фиону Онасанью признали виновной в превышении скорости

Депутат палаты общин от лейбористской партии Великобритании Фиона Онасанья приговорена к заключению. Она стала первым за почти 30 лет действующим парламентарием, угодившим в тюрьму.

Об этом 30 января сообщает «Русская служба Би-би-си». Онасанья приговорена к 3 месяцам заключения за превышение скорости и мобильную переписку в момент езды.

Напомним, в июле 2017 года автомобиль депутата попал в объектив полицейских видеокамер. Женщина превысила допустимую скорость на 16 километров в час и поначалу не признавала себя виновной, утверждая, что за рулём находился россиянин, которому она сдавала квартиру в Кембридже. Впрочем, обман быстро раскрылся, так как в момент нарушения гражданин РФ находился на родине.