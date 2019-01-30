У строящейся гостиницы в Подъездном переулке навес под тяжестью снега рухнул на тротуар

Обвалившийся строительный навес лишь по счастливой случайности не стал причиной трагедии в центре Петербурга. Конструкция на углу Подъездного переулка и улицы Марата, вероятно, не выдержала тяжёлого мокрого снега и рухнула на тротуар.

Обрушение предположительно произошло ранним утром 30 января. Это позволило избежать возможных жертв. Навес отделяет тротуар от участка, на котором раньше находилась школа-сталинка, а теперь возводится гостиница. Ранее в СМИ упоминалось, что застройщик – ООО «Строительная компания «Новая линия».

«Фонтанка» направила запрос в администрацию Адмиралтейского района.

Напомним, на прошлой неделе на шоссе Революции рухнул козырек жилого дома. Сначала причиной происшествия называли снег, однако потом управляющая компания «Жилкомсервис № 3 Красногвардейского района» заявила, что во дворе дома регулярно происходит разгрузка товара для магазинов – приезжавшие грузовики якобы цепляли этот козырек своими фургонами, чем и спровоцировали обрушение.