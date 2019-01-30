«Венесуэла всегда платит вовремя». Мадуро пообещал вернуть долги России и попросил ещё

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заверил, что, несмотря на санкции США, его страна не откажется от своих обязательств перед Россией. Российский Минфин выразил надежду на возвращение своих инвестиций, однако отметил, что ситуация в республике усложнилась.

«Венесуэла платит всегда вовремя», – заявил 30 января президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью РИА Новости.

При этом лидер латиноамериканской страны не назвал конкретных дат, когда будет произведена следующая выплата. Предыдущий платеж в 100 миллионов долларов в марте прошлого года Венесуэла не сделала, как рассказал заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.

Кроме того, Мадуро надеется, что Россия и Китая выделят дополнительные средства «для экономического развития Венесуэлы».

Российский Минфин считает, что новые санкции США ударят по экономике латиноамериканской республики. Суверенный долг Венесуэлы перед Россией составляет 3,15 миллиарда долларов. Последний платеж был в сентябре прошлого года.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы за исключением Мексики, Организация американских государств, ряд других государств. 29 января Вашингтон ввел санкции против венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA, а позже передал Гуайдо контроль над частью активов Венесуэлы в банках США.

Европейские страны, в числе которых Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция, 26 января заявили, что признают Гуайдо временным президентом, если Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция.