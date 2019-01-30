«Мне показали — я хулиганил». СК показал фрагмент допроса авиадебошира с рейса Петербург – Анталия

Следственный комитет РФ опубликовал видео фрагмента допроса петербуржца, из-за которого воздушное судно вместо Анталии приземлилось в Сочи. Мужчина честно признался следователю, что не помнит событий 29 января.

В минутный сюжет вошли привод 33-летнего жителя Северной столицы в казенный кабинет с наручниками, вопрос представителя власти «Вы в курсе, по какому поводу вас доставили?» и ответ:

«Да, в курсе... Мне рассказали, что я напал на борту воздушного судна», – поведал мужчина.

«У меня был алкоголь с собой, я купил его в Duty Free. И я его выпил. После этого я не помню… Сотрудники полиции меня доставили и мне показали — я хулиганил», — добавил он.

Далее мужчину ввели в курс дела: он совершил преступление, предусмотренное статьей 213 УК РФ (хулиганство). Тот ответил, что готов давать показания.

Напомним, во втором часу дня 29 января в аэропорту Сочи вместо Анталии сел петербургский рейс. На его борту устроил дебош пассажир. По версии следствия, дошло до рукоприкладства: удар достался стюардессе, пытавшейся урезонить клиента. Впрочем, по данным «Фонтанки», серьезных травм сотрудница авиакомпании «Россия» не получила.