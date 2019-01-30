На Мясной прогнившая труба устроила душ из кипятка в жилом доме. Из превратившейся в парилку квартиры спасли собаку и кошку

Льющийся с потолка кипяток потревожил ночной покой жителей дома в Адмиралтейском районе Петербурга в ночь на 30 января. Прорыв трубы нанёс серьёзный ущерб, но спасатели смогли вызволить из «парилки» животных.

Сотрудникам ГУ МЧС по городу пришлось вскрывать двери в доме №10 по улице Мясной, где случился «кипячёный» водопад. При помощи инструментов открыли вход в жилище с прорванной трубой. Также пришлось привлечь спасателей для открытия квартиры этажом ниже, дверь которой в панике захлопнул владелец, оставив внутри кота, собаку и рыбок.

Владельцев квадратных метров, где произошла коммунальная авария, найти непросто. По словам их затопленной соседки снизу Маргариты, они там не появляются. Девушка показала «Фонтанке» последствия ночного водопада в своем жилище: с потолка смыта штукатурка, кругом хаос и сырость. На данный момент весь дом обесточен и «обезвожен». Зато владелица рада спасенным домашним питомцам.