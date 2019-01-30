«Не дороговато ли для захвата не очень богатого северокорейского рынка». Посол России опроверг строительство АЭС в КНДР

Россия никогда не предлагала Северной Корее построить на территории республики атомную электростанцию в обмен на полный отказ Пхеньяна от ядерного оружия. Об этом 30 января заявил посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.

О подобном предложении накануне написала The Washington Post. Из публикации следовало, что Москва предлагала построить для Пхеньяна АЭС, управлять ею, а все побочные продукты и отходы вывозить в Россию.

Российский посол указал на абсурдность данного предположения, поскольку КНДР в нынешней экономической ситуации не смогла бы позволить себе построить и содержать АЭС. Так, по словам дипломата, строительство станции обошлось бы республике в несколько миллиардов долларов и столько же пошло бы на полную модернизацию энергетической инфраструктуры страны, поскольку без нее АЭС была бы крайне опасным объектом.

«Стоимость топлива и утилизации отработанных элементов плюс эксплуатационные расходы — не дороговато ли для захвата не очень богатого северокорейского рынка? Кто готов сделать такой подарок, ведь у самих корейцев этих денег нет?» — цитирует посла РБК со ссылкой на ТАСС.

Руководитель российской дипмиссии в КНДР также отметил, что Москва не заинтересована в срыве переговоров Пхеньяна и Вашингтона и искренне верит в успех предстоящего саммита Северная Корея — США.

Мацегора предположил, что публикация в The Washington Post является либо выдумкой журналистов, либо намеренной дезинформацией американских спецслужб.