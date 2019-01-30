Интерпол Петербурга задержал чемпиона мира по кикбоксингу из Киева. Для этого ему придумали ДТП

Украинский мастер боевых искусств Вадим Оленчик задержан в Курортном районе Петербурга. Более года его разыскивают по подозрению в убийстве в Киеве. «Фонтанка» узнала, что оперативники спланировали ситуацию, когда спортсмен сам пришел в МРЭО, а увидел СОБР Росгвардии.

Как стало известно «Фонтанке», днем 29 января сотрудники Интерпола Петербурга совместно с СОБР Росгвардии встретились с 24-летним гражданином Украины Вадимом Оленчиком. Произошло это в помещении МРЭО Курортного района, куда оперативники его фактически заманили, придумав несуществующее ДТП.

По данным нашего издания, Оленчика с конца 2017 года разыскивают за убийство своего знакомого в Киеве, совершенное в октябре 2017 года. В материалах уголовного дела указано, что после того, как Оленчик с приятелем отдохнули в ночном баре, киевлянин был задушен, а его AUDI A4 исчезла.

Заметим, что Вадим Оленчик известен на Украине как профессиональный боец. Так, например, 7 ноября 2015 года в Испании он выиграл чемпионат мира по кикбоксингу в весовой категории до 67 килограммов.

Теперь, согласно процедуре, Вадим Оленчик будет арестован на 40 суток, перевезен в следственный изолятор. Интерпол ждет запроса на экстрадицию.