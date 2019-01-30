Юная петербурженка вынесла из дома всё золото в носке, чтобы спастись от проклятия

Подросток из Невского района Петербурга, сама того не понимая, отдала незнакомке все семейные драгоценности. Золото школьница вынесла в носке.

15-летняя жительница дома на Шлиссельбургском проспекте на себе прочувствовала силу гипноза и убеждения. По данным «Фонтанки», днём 29 января к девятикласснице у магазина рядом с домом обратилась кареглазая высокая женщина. Она спросила дорогу до метро, после чего продолжила беседу с девочкой. Женщина начала убеждать ребёнка, что на ней проклятье.

Страшную порчу можно было снять только одним способом. Для его исполнения были нужны 10 золотых предметов. Школьница, поверив собеседнице, пошла домой за драгоценностями. На улицу она вынесла носок с цепочкой, серьгами, кольцами и даже крестиком. Ее новая знакомая не стала медлить и начала ритуал. Она заворачивала носок в белые платки, что-то приговаривая. Затем вернула предмет гардероба школьнице, и та только дома поняла, что в нём нет ни серёжек, ни колец. В панике она тут же позвонила матери, которая и обратилась в полицию.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, снятие проклятия обошлось девушке и её семье почти в 162 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».