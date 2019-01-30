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Общество
30.01.2019 09:18
Печать

Российских чиновников научат реагировать на негатив в соцсетях и вести анонимные Telegram-каналы

Учить местные администрации работе в Интернете и реакции на негатив в соцсетях будет Институт развития Интернета. На его семинарах научат пользоваться «инцидент-менеджментом», вести официальные аккаунты и анонимные Telegram-каналы.

Институт займется сопровождением руководства регионов в работе с соцсетями c февраля этого года, пишет 30 января РБК со ссылкой на близкие к ИРИ источники. Это также подтвердил источник, близкий к администрации президента, а также председатель совета ИРИ Леонид Левин.

Обучение региональных властей работе в Интернете и соцсетях, в частности, будет проходить в рамках семинаров на базе президентских полпредств, говорят собеседники РБК в ИРИ. В феврале планируется проведение семинаров для региональных правительств Северо-Кавказского федерального округа.

Полномочия и функционал института расширяются, ставятся новые задачи, и одна из этих задач — повышение цифровой грамотности чиновников в регионах, говорит председатель общего собрания учредителей ИРИ, глава комитета Госдумы по информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Курировать образовательные программы в регионах будет Владимир Табак, который станет замдиректора ИРИ, говорят два его знакомых. Он будет учить регионы вести интернет-коммуникации с жителями, вести аккаунты, готовить контент и проводить интернет-социологию, говорит один из собеседников издания. Табак был недоступен для комментариев.

Владимир Табак занимался продвижением кандидатуры Владимира Путина в соцсетях в президентской кампании 2018 года.

ИРИ появился в 2015 году по инициативе Вячеслава Володина, который в тот момент курировал внутреннюю политику в администрации президента. Учредителями ИРИ стали Герман Клименко, Российская ассоциация электронных коммуникаций, Фонд развития интернет-инициатив, Медиа-коммуникационный союз и РОЦИТ.

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