Петербурженка назвала «банкиру» пароль от личного кабинета. Со счета списали почти миллион

Жительница Курортного района Петербурга лишилась накоплений, почти миллиона рублей, из-за своей доверчивости.

Как сообщает 30 января ГУ МВД по городу и области, накануне в полицию обратилась 50-летняя местная жительница, которая заявила, что её обокрали. По словам пострадавшей, ей позвонил некий мужчина. Представившись работником банка, клиенткой которого она является, собеседник выведал пароль от личного кабинета. После чего со счёта доверчивой женщины исчезли 910 тысяч рублей.