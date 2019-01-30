Парламент Венесуэлы заподозрил власти в попытке вывезти 20 тонн золота в Россию
Национальная ассамблея Венесуэлы, состоящая в основном из оппонентов президента Николаса Мадуро, потребовала прояснить ситуацию с попыткой вывести в Россию около 20 т золота. Парламентарии заявили, что получили информацию от сотрудников Банка Венесуэлы.
Депутаты утверждают, что самолет за золотом уже прибыл в Каракас из Москвы. «Мы требуем предоставить все подробности. Это не золото Каликсто Ортеги (главы Банка Венесуэлы). Оно принадлежит народу», — приводит 30 января сообщение парламента РБК.
Ранее появилась информация, что 28 января из Москвы в Каракас вылетел самолет авиакомпании Nordwind, на борту которого якобы не было пассажиров. Российские власти пока никак не комментировали заявления венесуэльских оппозиционеров касательно золота.
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский 24 января опроверг информацию о том, что в Каракас из Москвы якобы прилетел реактивный самолет бизнес-класса. По его словам, никаких разрешений на пролет российских самолетов в Венесуэлу посольство не оформляло.
Справка:
23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы за исключением Мексики, Организация американских государств, ряд других государств. 29 января Вашингтон ввел санкции против венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA, а позже передал Гуайдо контроль над частью активов Венесуэлы в банках США.
Европейские страны, в числе которых Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция, 26 января заявили, что признают Гуайдо временным президентом, если Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция.