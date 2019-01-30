Парламент Венесуэлы заподозрил власти в попытке вывезти 20 тонн золота в Россию

Национальная ассамблея Венесуэлы, состоящая в основном из оппонентов президента Николаса Мадуро, потребовала прояснить ситуацию с попыткой вывести в Россию около 20 т золота. Парламентарии заявили, что получили информацию от сотрудников Банка Венесуэлы.

Депутаты утверждают, что самолет за золотом уже прибыл в Каракас из Москвы. «Мы требуем предоставить все подробности. Это не золото Каликсто Ортеги (главы Банка Венесуэлы). Оно принадлежит народу», — приводит 30 января сообщение парламента РБК.

Ранее появилась информация, что 28 января из Москвы в Каракас вылетел самолет авиакомпании Nordwind, на борту которого якобы не было пассажиров. Российские власти пока никак не комментировали заявления венесуэльских оппозиционеров касательно золота.

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский 24 января опроверг информацию о том, что в Каракас из Москвы якобы прилетел реактивный самолет бизнес-класса. По его словам, никаких разрешений на пролет российских самолетов в Венесуэлу посольство не оформляло.