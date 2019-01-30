Apple хочет нарастить продажи в России. Корпорация опустит цены на смартфоны из-за слабого рубля

Цены на смартфоны Apple уменьшатся в ряде стран, где зафиксировано серьёзное ослабление национальных валют по отношению к доллару. Об этом 30 января рассказал глава корпорации Тим Кук, но не стал называть пока точные цифры.

Как передает «Говорит Москва» со ссылкой на Reuters, аналитики провели оценки макроэкономических условий на рынках. Для того чтобы повысить объёмы продаж, стоимость iPhone уменьшится в ряде государств, в том числе в России, Турции, Бразилии и Китае.

Повышение налога на добавленную стоимость с начала 2019 года в России уже сказалось на стоимости некоторых моделей мобильных телефонов. Цена на смартфоны Apple поднялась на 1,7%.

Ранее сообщалось, что Apple сократит производство трех последних смартфонов – iPhone XS, XS Max и XR. Виной тому – торговая война с Китаем, однако не пользуются популярностью новинки и в России.