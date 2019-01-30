«Снижены в разы». Глава Минкомсвязи сообщил о падении доходов директора «Почты России»

Доходы нынешнего генерального директора «Почты России» Николая Подгузова в разы ниже, чем у предыдущего руководителя предприятия Дмитрия Страшнова. Об этом сообщил Глава Минкомсвязи России Константин Носков на встрече с членами Совета Федерации.

«По поводу премии, на данный момент доходы главы «Почты» снижены в разы по сравнению с предыдущим руководителем», — цитирует 30 января Носкова РБК со ссылкой на ТАСС.

Подгузов был назначен на пост главы «Почты России» в июле 2017 года.

В январе текущего года издание The Insider сообщило о приобретенных главой «Почты России» апартаментах в ЖК Knightsbridge Private Park на улице Ефремова в Москве. Согласно выписке из ЕГРН, площадь квартиры Подгузова — 386 кв. м. По данным издания, квартира была куплена в ипотеку. Кредит выдал ВТБ сроком на 30 лет, его сумма не разглашалась.

Со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Недвижимость» издание отмечало, что стоимость квадратного метра в данном ЖК достигает 2,612 млн руб. «Таким образом, рыночная стоимость квартиры главы «Почты России» может превышать 1 млрд руб.», — сделало вывод издание. Данные ЦИАН свидетельствуют, что минимальная стоимость сопоставимых квартир в этом комплексе составляет более 400 млн руб.

Позже Подгузов сообщил, что по договору купли-продажи данная квартира стоит менее 100 млн руб.

Он уточнил, что 75% этой суммы было профинансировано за счет ипотеки, остальные 25% были собственные средства, в том числе сбережения и средства от продажи двух квартир, принадлежащих семье.