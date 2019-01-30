Глава Конституционной ассамблеи призвал венесуэльцев быть готовыми защищать родину

Патриоты Венесуэлы должны быть готовы защищать родину от попыток "империализма" создать хаос в стране. Об этом заявил во вторник на митинге в штате Апуре председатель Конституционной ассамблеи (КА) и первый заместитель главы Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ) Дьосдадо Кабельо.

"Мы пришли сюда не для того, чтобы предать народ", – цитирует Кабельо сайт ЕСПВ. По словам политика, в сложившейся ситуации преданные стране венесуэльцы должны взять на себя обязанность "по защите родины при любых обстоятельствах". "Мы должны поднять флаг достоинства и показать империализму, что в день, когда он попытается войти в Венесуэлу, уйти из нее для него станет проблемой", – добавил политик.

В состав КА, созданной по решению президента Николаса Мадуро летом 2017 года, не вошел ни один представитель оппозиции. Большинство государств региона ее не признают.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы за исключением Мексики, Организация американских государств, ряд других государств. 29 января Вашингтон ввел санкции против венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA, а позже передал Гуайдо контроль над частью активов Венесуэлы в банках США.

Европейские страны, в числе которых Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция, 26 января заявили, что признают Гуайдо временным президентом, если Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция. Генсек ООН призвал к диалогу для разрешения кризиса.